PESARO Attenzione: da aprile potrebbe essere lievemente ritoccata la sosta negli stalli blu (oggi la prima ora costa 1,05 euro). Il condizionale è d’obbligo perchè l’adeguamento tariffario dipende a sua volta dall’adeguamento dell’indice Istat (con un’indicizzazione del 75%) e dalla conseguente rivalutazione. In soldoni, in base al risultato di un’equazione finale, se il meccanismo di rivalutazione/indicizzazione è sotto i 5 centesimi l’aumento non scatta se è sopra scatta invece il ritocco di 5 centesimi all’ora. Si tratta di un provvedimento all’interno di una delibera di giunta dove si definiscono gli indirizzi di adeguamento del contratto di servizio tra Amministrazione comunale e Pesaro Parcheggi. In sostanza si rende necessario garantire la rivalutazione triennale delle tariffe vigenti a decorrere da aprile 2024 indicizzandole al 75% dell’indice Istat del triennio precedente, ma l’adeguamento tariffario troverà applicazione da aprile (e per il triennio) a condizione che il calcolo della rivalutazione triennale comporti un aumento tariffario minimo di 0,05 centesimi.

APPROFONDIMENTI PROGETTO A RISCHIO Brivido PalaVeneto, sul crinale 6 milioni: il Pnrr non aspetta

Nel dettaglio

«Quest’ultima delibera – entra nel merito Michel Bezziccheri di Pesaro Parcheggi – riguarda le sole tariffe per la sosta a raso. La tariffa aumenta però solo al verificarsi di certe condizioni». Fra le ultime novità in termini di sosta, ricordiamo che nei giorni scorsi è entrata in vigore la sosta a pagamento per venti stalli su via della Liberazione gratuita però per i residenti del centro storico in modo da consentire la rotazione e il recupero dei posti auto che si sono persi ai primi di febbraio con l’entrata in vigore della raccolta differenziata con ecoisole intelligenti. Le tariffe: nella mappa della sosta a pagamento a raso ricordiamo che il costo per la sosta tuttora in vigore è di 1,05 per la prima ora e 1,25 dalla seconda ora a cominciare da 66 posti di piazzale Cinelli-via Oberdan, stessa tariffa in piazzale Matteotti nei 12 posti blu e per i 166 stalli di piazzale Carducci, nel parcheggio di piazzale Bachelet sul retro del Tribunale, per i 48 posti in viale della Repubblica, i 78 stalli di via Del Monaco e i 66 di piazzale Primo Maggio.

La convenzione tra Comune e Pesaro Parcheggi stabilisce che Pesaro Parcheggi corrisponda all’Amministrazione un corrispettivo annuo pari al 35% degli incassi derivanti dal servizio di gestione delle aree di parcheggio a raso a pagamento, prevedendo comunque un minimo fisso garantito per il Comune pari a 400mila euro all’anno, indicizzati ogni anno, a partire dall’anno 2007, al 75% dell’indice Istat. Per effetto dell’indicizzazione il corrispettivo minimo dovuto al Comune al 31 dicembre 2022 ammontava a 486mila euro e rotti risultando complessivamente rivalutato del 21.54%. Da qui, a fronte di una tale rivalutazione, si è ritenuto opportuno provvedere a una corrispondente rivalutazione delle tariffe della sosta.