Venezia, il ticket d'ingresso è legge: ai turisti può costare anche 10 euro

VENEZIA - Il ticket di ingresso a Venezia è da ieri sera una realtà, per effetto della Legge di Bilancio approvata dalla Camera che, al comma 1129, prevede la possibilità di applicare il contributo - tra i 2,5 e 10 euro - a chi raggiunge «con qualunque vettore la città antica». Riguarderà solo i turisti giornalieri e sarà alternativa all'attuale imposta di soggiorno.



Il Comune di Venezia, prevede l'articolo del maxiemendamento alla legge di bilancio, è autorizzato «ad adottare nelle proprie politiche di bilancio, in alternativa all'imposta di soggiorno, l'applicazione del contributo di sbarco previsto per le isole minori. Inoltre, l'importo massimo consentito per entrambe tali misure è elevato a 10 euro». La norma introduce la cosiddetta "tassa di sbarco", in sostanza un ticket per chi - con qualunque vettore - arrivi a Venezia per turismo e non pernotti in città. La misura fiscale, si legge ancora nell'articolo, «potrebbe conseguire un effetto selettivo e moderare l'accesso delle cosiddette grandi navi alla zona lagunare

».