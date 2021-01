Vaccino Moderna, prime 47mila dosi in Italia: come cambia il piano di distribuzione

Il vaccino contro il covid Moderna sta per essere diffuso e questo comporterà un cambiamento nella distribuzione. Da oggi in Italia dovrebbero arrivare le prime 47 mila dosi del vaccino Moderna dopo che il Paese ha già distribuito il 70% di quelle messe a disposizione da Pfizer. La distribuzione del nuovo vaccino inizierà a partire da domani con qualche cambiamento.

Le dosi





Secondo quanto previsto inizialmente il vaccino di Moderna sarebbe dovuto essere destinato non al personale sanitario, ma agli over 80. Quindi la distribuzione alla Regioni sarebbe dovuta avvenire in base alla loro popolazione con più di 80 anni. Sembra però che verranno premiate quelle Regioni che hanno già esaurito le scorte di vaccino a disposizione o ne sono vicine, tra queste quindi Campania, Umbria, Veneto e Toscana.





La distribuzione





Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera le Regioni avranno piena autonomia sul decidere quali vaccini somministrare e a chi. I ritardi di Pfizer potrebbero però spingere i governatori a usare i vaccini Moderna per gli operatori sanitari, visto che la prima fase, quella in cui vengono vaccinato tutti i sanitari appunto, non si è ancora conclusa. Solo quando sarà terminata si passerà a vaccinare gli over 80.

