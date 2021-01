Vaccino anti Covid, non solo medici e Rsa nella fase 1: «Anche ad anziani e docenti delle scuole»

Con la polemica sulle scuole chiuse e la Dad che infuria anche in questi giorni, una speranza potrebbe arrivare dal vaccino anti coronavirus: si sta infatti valutando, secondo quanto trapela, di non limitare la fase 1 delle vaccinazioni agli operatori sanitari e agli ospiti delle Rsa, ma anche a maestri e professori delle scuole.

APPROFONDIMENTI LA CIRCOLARE Covid, «I test rapidi di ultima generazione sono validi e...

Allo scopo di limitare i decessi e gli ingressi in terapia intensiva, è al vaglio dunque la possibilità di indicare ulteriori categorie da vaccinare in questa prima fase della campagna, con la dotazione di dosi del vaccino anti Covid sviluppato dalla Pfizer e da BioNTech. Oltre a medici e ospiti delle Rsa potrebbero partire le vaccinazioni anche per gli anziani over 80 e a seguire, tra le altre categorie, ci sarebbero anche i docenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA