Vaccino Covid, Astrazeneca chiede autorizzazione all'Ema: «Decisione entro il 29 gennaio»

Il vaccino contro il Covid di AstraZeneca sta per essere proposto all'Ema. L'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali, ha fatto sapere che AstraZeneca e l'Università di Oxford hanno presentato una richiesta di l'autorizzazione per il loro siero contro il Coronavirus, che potrebbe essere approvato entro il 29 gennaio.

Fine della sperimentazione

Questo significa che la sperimentazione del vaccino su cui l'Italia avrebbe puntato più di tutti firmando per una numerosa scorta di dosi, è giunta al termine. «L'Ema ha ricevuto una richiesta di autorizzazione all'immissione condizionale in commercio per un vaccino contro il Covid-19 sviluppato da AstraZeneca e dall'Università di Oxford», si legge in un comunicato.

La distribuzione

Se tutto dovesse andare per il meglio secondo Piero Di Lorenzo, presidente e amministratore delegato della Irbm di Pomezia, il centro di ricerca che in collaborazione con l’Università di Oxford, entro giugno in Italia potrebbero arrvare i 50 milioni di dosi di vaccini stabiliti con l'azienda farmaceutica. Questo potrebbe decisamente accelerare la campagna di vaccinazione in corso sulla popolazione.

