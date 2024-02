Ubriaco alla guida, chiama la mamma per tornare a casa: alcol test positivo anche per lei. Patenti ritirate a entrambi

Un vizio di famiglia, quello dell'alcol, per un figlio 25enne e la sua mamma. Il giovane, fermato ubriaco al volante, ha chiamato la 57enne affinché andasse a prenderlo, ma quando la donna è arrivata sul posto i carabinieri hanno scoperto che aveva alzato un po' troppo il gomito anche lei. Risultato: patenti ritirate a entrambi.

Alcol test a mamma e figlio

L'episodio è accaduto durante i controlli dei carabinieri nel fine settimana a Menaggio (Como). Tutto è iniziato quando il 25enne è stato fermato dai militari dell'Arma mentre guidava un SUV.

Sottoposto al test dell'etilometro, è emerso che aveva un tasso alcolemico di circa 1,1 grammi per litro, oltre il doppio del limite consentito di 0,5 grammi per litro. Come conseguenza immediata, la sua patente è stata ritirata per guida in stato di ebbrezza.

Per risolvere la situazione e recuperare l'auto, il giovane ha chiamato sua madre. La donna si è recata sul posto di blocco per aiutare il figlio, ma qui è stato scoperto che anche lei aveva bevuto troppo per mettersi al volante. Il suo tasso alcolemico è risultato essere di 0,7 grammi per litro, superiore al limite consentito. Di conseguenza, anche la patente della madre è stata ritirata e le è stata comminata la relativa sanzione.