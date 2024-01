Centra in pieno l'auto della Volante della Questura: ubriaco, si rifiuta di fare l'alcoltest. Feriti i due poliziotti

ANCONA - Aveva evidentemente esagerato la notte di Capodanno con gli alcolici tanto che dopo l'incidente si è anche rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. Mattinata movimentata quella di oggi per un cittadino peruviano che intorno alle 8,30 in piazza Rosselli con la sua auto ha centrato in pieno una Volante della Questura. Necessario l'intervento della Croce Gialla, il cittadino del Perù e i due poliziotti sono stati portati per tutti i controlli del caso all'ospedale di Torrette: sette giorni di prognosi per i due poliziotti, solo ferite lievi per il peruviano che, ubriaco, dopo aver rifiutato l'alcoltest è stato denunciato.