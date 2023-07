ANCONA Per sfuggire all’alcoltest scappa a piedi per i campi. Viene inseguito dai carabinieri e messo Ko con il taser. Inevitabile la denuncia. L’uomo, un tunisino di 40 anni che era al volante di una Volkswagen Polo, è finito nel mirino dei controlli del weekend eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Ancona. Il nordafricano è stato fermato in via Costa, a Falconara.

Quando ha capito che sarebbe stato sottoposto all’etilometro, ha prima spintonato i carabinieri e poi è fuggito a piedi per i campi. I militari lo hanno raggiunto e, siccome opponeva resistenza, è stato bloccato con l’utilizzo del taser. Altri tre automobilisti sono stati denunciati per guida in stato d’ebbrezza. Tutti residenti nel capoluogo dorico, di età compresa tra i 26 e i 48 anni, sono stati sorpresi al volante delle loro vetture in varie zone della città con un tasso alcolemico tra 1 e 1.5 g/l e, inevitabilmente, si sono visti ritirare immediatamente la patente. Sotto il profilo amministrativo, invece, ben 12 sono state le sanzioni elevate per l’utilizzo dei cellulari alla guida: complessivamente sono stati decurtati 60 punti dalle patenti e notificate multe per un importo totale che supera i 2mila euro.