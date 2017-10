Sorprende il ladro in casa: spara e lo uccide, i due complici in fuga

di Marco Cusumano, Giovanni Del Giaccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LATINA - Ha sorpreso un ladro, ha sparato e lo ha ucciso. E' la pista seguita dalle forze dell'ordine a seguito degli spari avvertiti in via Palermo, al civico 60 a Latina, all'interno di una palazzina.C'è un morto e sono in corso gli accertamenti di polizia e carabinieri dopo l'allarme dato dai residenti della zona che si trova in prossimità del centro commerciale "Morbella" sulla via del Lido, la strada che collega il capoluogo al lungomare.A sparare sarebbe stato un professionista di Latina che, recatosi a casa del padre perchè era scattato l'allarme, avrebbe sorpreso tre ladri e fatto fuoco. Uno dei ladri sarebbe morto mentre gli altri due sono attualmente in fuga.Il magistrato Simona Gentile è arrivata intorno alle 18 sul luogo dell'omicidio.