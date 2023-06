Si tuffa nel fiume a 12 anni e salva un bambino di 6 e un uomo che stavano affogando

Baby eroe. Un ragazzino di 12 anni si tuffa nel fiume e salva la vita ad un bambino di 8 anni ed ad un adulto. Il piccolo era caduto accidentalmente e stava per annegare quando un uomo si è tuffato per salvarlo. Ma quest'ultimo si è trovato ben presto in difficoltà e così è intervenuto il dodicenne che, senza pensarci troppo, si è tuffato a sua vlta e ha tratto in salvo tutti e due. La notizia è riportata dal sito 20minutes che cita diversi giornali locali.

Il piccolo eroe si chiama Mohamed

Il piccolo eroe si chiama Mohamed, la cittadina che l'ha visto diventare un eroe è Limay, comune dell'Ile de France, non distante da Parigi, il fiume teatro di questo salvataggio eccezionale che ha evitato una doppia tragedia è la Senna, che scorre lungo Limay e le cui rive erano al centro dei festeggiamenti.

Cosa è successo e come stanno i salvati

I fatti si riferiscono a sabato, quando a Limay - 16 mila abitanti - si celebrava una festa cittadina. Mohamed e le due vittime sono usciti dall'acqua del fiume anche prima dell'arrivo dei soccorsi.

Il bimbo e l'uomo salvati dall'annegamento sono stati trasportati subito in ospedale. Mohamed è stato festeggiato dai testimoni e premiato dalla polizia accorsa sul luogo.