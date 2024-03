Papà violento torna a casa, il figlio 12enne lo vede e lo ferma con l'app del "mobile angel": salvi lui e la mamma

A soli 12 anni ha fermato le persecuzioni del padre. Lo ha fatto grazie all'app del mobile angel, lo smartwatch collegato al 112, con il quale ha segnalato la presenza del genitore nonostante fosse destinatario di un divieto di avvicinamento.

È accaduto a Torre Annunziata dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 40 anni. Gravemente indiziato di atti persecutori, l'uomo non poteva avvicinarsi né alla sua ex compagna né al figlio ma non ha rispettato affatto il divieto. E così il ragazzino appena ha notato il padre poco lontano ha attivato l'allarme.

Come funziona mobile angel

Il link diretto al numero di emergenza ha consentito ai carabinieri di intervenire subito, sfruttando la geo-localizzazione per rintracciare facilmente il minore e la donna. Il 40enne è stato arrestato ed è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.