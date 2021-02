Urtato da un'auto e scaraventato a terra mentre va a scuola: paura per un bimbo di 12 anni

ANCONA - Attimi di paura questa mattina mattina attorno alle 7,30 in via Marconi dove un bambino di 12 anni è stato urtato da una vettura. Il fatto è accaduto nei pressi del cavalcavia che conduce in via Mattei con il ragazzino che si stava recando a scuola. Secondo una prima ricostruzione sarebbe statio urtato da una Fiat Panda. Un impatto a bassa velocita che comunque sia ha spinto lo studente in terra. Numerose le chiamate pervenute alla centrale operativa del 118. Sul posto oltre all'automedica è intervenuto un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Il bambino per accertamernti è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Salesi.

