​Si lancia con il paracadute a 104 anni e si stupisce della reazione delle persone: «Non sono vecchia, sono solo più grande»​

Si chiama Dorothy Hoffner, ha 104 anni e presto potrebbe comparire nel Guinness dei Primati. Il motivo? Lo scorso 1 ottobre si è lanciata con il paracadute da oltre 4000 metri di altezza. Incredula per tutto il clamore ricevuto, la donna ha detto di non essere vecchia, «ma solo più grande».

Il lancio

Potrebbe essere la paracadutista più anziana del mondo Dorothy Hoffner, la 104enne americana che lo scorso 1 ottobre si è lanciata da oltre 4000 metri di altezza allo Skydive Chicago di Ottawa. Dopo aver lasciato il suo deambulatore, la donna è salita su un aereo e si è lanciata in tandem con un istrutture certificato tra gli applausi dei presenti: «È stato meraviglioso, mi sono divertita e non riuscivo a capire come mai quelle persone fossero lì. È davvero una sensazione meravigliosa sentire la terra sotto di sé. Quando ti senti bene, puoi fare queste cose. A volte si ha paura o timore di farlo, ma se ci si sente bene, lo si fa», queste le sue parole.

🇺🇸🪂POSITIF : Dorothy Hoffner, 104 ans, a réalisé un saut en parachute à plus de 4000m d'altitude et espère devenir la plus vieille personne à réaliser un tel saut en tandem. pic.twitter.com/UEQhAzHueV — Direct infos (@directinfos9) October 3, 2023

Una volta atterrata sulla terraferma, la centenaria è stata accolta da un grande applauso.

Il record

La donna, però, non non ha capito il motivo di tutto questo clamore e ha affermato «Non sono vecchia, sono solo più grande».

Il record non è ancora stato certificato, ma lo sarà presto. Al momento appartiene alla svedese Linnéa Ingegärd Larsson, che a maggio 2022 si è lanciata all’età di 103 anni.