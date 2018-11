Vittorio Sgarbi ubriaco cade in autogrill? La verità in un video su Fb /Guarda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul web in molti hanno malignato che fosse ubriaco. Il motivo? Una caduta all'Autogrill al ritorno da una serata mondana. Ma Vittorio Sgarbi non ci sta. Tutto inizia al Palazzo Brancaccio di Roma dove era in programma il galà dell'associazione Giusta Causa, un centro studi che offre assistenza e tutela alle vittime di malasanità. Non sono mancati i brindisi. «Un po' troppi quelli fatti da Sgarbi», malignano in rete.Dopo il party romano, infatti, l'onorevole è ripartito con i suoi assistenti verso Viterbo. Alle 3 del mattino la sosta in autogrill dove è andato in scena uno show insolito. In un video girato da un cellulare si vede il sindaco riverso sul pavimento del locale mentre la sua collaboratrice, anche lei a terra, tenta di rialzarlo.«Io non bevo - spiega il giorno seguente Sgarbi in un video sul suo profilo Facebook - Non sono astemio, ma bevo per diletto solo lambrusco, un vino leggero che non può dare ebbrezza». E aggiunge: «Qualcuno mi vede a terra e pensa che sia ubriaco» e dà «ricostruzioni fantasiose di una serata solenne».