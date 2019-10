Rompe le doghe per fare sesso sul letto della madre: mamma chiede risarcimento in tribunale

La figlia fa sesso sul letto di sua madre e lo rompe, così la donna decide di portarla in "tribunale". Una mamma è andata su tutte le furie nel vedere che il suo letto nuovo era stato distrutto dalla figlia a causa di un incontro fin troppo passionale. La madre furibonda ha deciso di chiedere un risarcimento e ha portato davanti a un giudice televisivo la figlia per 1600 sterline.

Con quella cifra la mamma potrà ricomprare il letto che tanto amava e nel quale dormiva bene. La donna ora non può permettersi il costo della riparazione, così ha voluto che la figlia si assumesse le sue responsabilità. Secondo quanto riporta il Mirror, tra madre e figlia non ci sarebbe un buon rapporto, la signora ha spiegato in uno show televisivo che lei e il compagno si sono allontanati da casa per una vacanza e che al rientro hanno trovato il letto distrutto.

La figlia ha ammesso di averci fatto sesso e di non essere affatto dispiaciuta per l'accaduto. Nonostante tutte le giustificazioni addotte dalla ragazza, il giudice ha stabilito che dovrà risarcire il danno.

