Dorme a casa di un amico e non si risveglia la mattina di Ferragosto: 20enne trovato morto nel letto

PADOVA - Tragedia a Padova: uno studente universitario di vent'anni, Massimiliano Segala, è stato trovato privo di vita ieri mattina, 15 agosto.

Era andato a dormire a casa di un amico in zona Città Giardino e quando la mattina il padrone di casa è andato a svegliarlo lo ha trovato esanime. Sotto choc subito ha chiamato il 118 e i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Massimiliano muore nel sonno a casa di un amico

Ora verrà effettuata l'autopsia, come stabilito dal pm Marco Brusegan, per capire la causa della morte improvvisa del giovane: la Procura ha aperto un fascicolo. Sul corpo non erano presenti segni di violenza e si ventila l'ipotesi di un mix letale di farmaci e droga.