Ancona, affonda barca da 7,5 metri ad un miglio dalla Trave: salvate 9 persone (tutte italiane)

ANCONA - In tarda serata la Guardia Costiera di Ancona con l’unità navale SAR CP 310 è stata impegnata nel salvataggio di nove persone a seguito di affondamento a circa 1 miglio dalla località “Trave” di Ancona del natante da diporto lungo circa 7,5 metri.

Tutti italiani a bordo

L’operazione di salvataggio è stata condotta anche con l’ausilio di un mezzo e di personale della Società Nazionale Salvamento. Le persone tratte in salvo tutti italiani sono state trasportate dall’unità della Guardia Costiera intervenuta al Porto di Ancona dove sono state sbarcate. Tutte le persone sono in buone condizioni di salute. La Guardia Costiera di Ancona avvierà un’inchiesta per accertare le cause dell’affondamento.

