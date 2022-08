Anziano ucciso nel suo letto: è caccia a due persone. «Aggredito e picchiato a sangue»

Un uomo di 74 anni è stato trovato morto ieri sera nel suo letto a Massa Finalese, in provincia di Modena. Dai primi riscontri sembra sia stato aggredito e picchiato a sangue. I vicini di casa avrebbero riferito di aver visto due persone uscire dalla casa, in via Volta.

Yacht di 21 metri si schianta sugli scogli, un morto e sei feriti. Chi è la vittima

Come riferisce la Gazzetta di Modena, circostanza confermata in ambienti investigativi, sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando due uomini. Qualcuno li avrebbe visti nelle ore precedenti utilizzare l'auto della vittima. È già stata disposta l'autopsia e sono in corso indagini per ricostruire il contesto di vita e le relazioni del 74enne.