Marijuana in tasca, minore così ubriaco da non capire di essere nei guai

SAN LEO - Così ubriaco da non capire bene neanche il guaio in cui s’era cacciato. Sabato notte in 17enne di Novafeltria è stato segnalato alla Prefettura a seguito di una perquisizione nella quale è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana. Particolare assai rilevante è lo stato di ubriachezza col quale il minore si è presentato al cospetto dei carabinieri, intervenuti nell’abitato di Pennabilli dove il ragazzo teneva un atteggiamento molesto. I militari dell’Arma locale, unitamente a una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Novafeltria, lo hanno controllato rinvenendo, nel suo portafoglio, una bustina di cellophane con 2 grammi di marijuana, subito sequestrati. Per lui oltre alla segnalazione alla Prefettura anche una multa per il suo evidente stato di ubriachezza.