«Una ragazza piena di vita», la descrivono così i vicini di casa Giada Zanola, la donna di 34 anni buttata giù dal cavalcavia di Vigonza (Padova) dal compagno Andrea Favero. Anche la pagina Facebook della giovane, che lascia un figlio di tre anni, è piena di scatti in cui è sorridente, gioca a fare la modella e come tutti racconta le sue giornali. Scatti di vita quotidiana che però nascondevano un dramma. Ma chi era la vittima di questo ennesimo femminicidio?

Chi era Giada Zanola

Scorrendo la sua pagina Facebook Giada Zanola aveva tante passioni: la moda, i tatuaggi, i piercing (di cui due ben visibili sul viso), le moto, le auto sportive ma anche i camion con rimorchio, sui quali spesso si faceva fotografare. Il compagno Andrea Favaro è un camionista. Una vita piena, "normale" che viveva insieme al compagno e al suo bambino in una casa a Vigonza.

La coppia, come riporta Il Gazzettino, aveva due famiglie vicine di casa. Bertilla Ranzato vive in via Prati da tantissimi anni, ha in mano un mazzo di margherite bianche e racconta:«Sono andata a prenderle apposta per adagiarle sul cavalcavia. Purtroppo non ho trovato le calle che erano i suoi fiori preferiti. Non eravamo grandi amiche ma avevamo ottimi rapporti di vicinato e spesso la vedevo giocare in cortile con il suo bambino e con i suoi due cani. Li vedevo anche al lavoro per sistemarsi casa, mi sembrava davvero una ragazza piena di vita»

«A volte - prosegue - basterebbe chiedere aiuto, magari anche ai vicini di casa». E quando il giornalista le chiede se alla notizia del presunto suicidio avesse pensato potesse essere un omicidio, la signora esita: «non so rispondere. O forse non voglio. Devo ammetterlo, il pensiero è andato lì».

Come riporta anche il “Corriere della Sera” i vicini di casa la descrivono come sempre attenta e rispettosa. Con Favero pare il rapporto fosse ormai ai minimi termini e, probabilmente, scattavano spesso litigi anche violenti. Giadaaveva confidato di essere stata «afferrata per il collo» dal compagno nel litigio avvenuto il 27 maggio, solo un giorno prima dell'omicidio. Inoltre aveva mostrato ad un'amica le foto con le ecchimosi sul corpo riportate dopo questo episodio, confessando «di aver paura».