Trump ospite di Elon Musk su X: il patron di Tesla potrebbe diventare consigliere del tycoon (se sarà eletto)

Una nuova possibile alleanza tra Elon Musk e Donald Trump in vista delle elezioni presidenziali 2024 negli Stati Uniti. Il patron di Tesla ospiterà il tycoon, infatti, su X in un evento trasmesso in diretta sulla piattaforma in collaborazione con NewsNation. La notizia arriva dopo la sentenza di condanna per il pagamento in nero alla pornostar Stormy Daniels. L'appuntamento sarà prima delle elezioni. Musk sta organizzando un incontro simile per Robert F. Kennedy Jr, il candidato indipendente alla Casa Bianca. A riferirlo il Wall Street Journal che secondo alcune sue fonti Musk vuole rendere X un social di dibattito politico.

Il rapporto tra Trump e Musk: dagli insulti all'alleanza

Tra Donald Trump ed Elon Musk si sta stringendo un'alleanza politica che potrebbe cambiare le sorti delle presidenziali e, in caso di vittoria del tycoon, l'uomo più potente della Terra avrebbe come consigliere uno degli uomini più ricchi del Pianeta.

​Con il controllo della piattaforma digitale X e una fortuna personale che lo ha portato ad essere il più ricco del mondo nel 2023, Musk è probabilmente il più importante uomo d'affari nella politica americana attuale. Ha il potere di influenzare gli elettori e lui stesso può trarre vantaggio o svantaggio, per lo stretto legame delle sue aziende con il governo americano.

Dopo gli insunti in pubblico scambiati un paio di anni fa, tra i due ormai pare tutto passato: hanno cominciato a parlarsi al telefono diverse volte al mese dopo un incontro privato a marzo e il patron di Tesla potrà diventare il braccio forte del tycoon.

Di cosa hanno parlato nell'incontro

A riferire l'alleanza tra i due big il Wall Street Journal, parlando di una discussione a marzo a Montsorrel, nella tenuta dell'investitore milionario Nelson Peltz a Palm Beach, in Florida, con un gruppo di amici ricchi e potenti. Il ruolo non sarebbe stato completamente definito e potrebbe anche non materializzarsi, ma i due hanno discusso dei modi per dare a Musk un'influenza sulle politiche relative alla sicurezza delle frontiere e all'economia.

Tra i temi caldi discussi anche di tecnologia e scienza, inclusa la forza spaziale americana.

I legami politici in passato

Musk, insieme a Peltz, ha anche informato l'ex presidente di un piano che ha sviluppato con l'amico milionario per investire in un progetto basato sui dati per prevenire le frodi elettorali, facendo eco alle (false) accuse di brogli del 2020. I due hanno anche raccontato a Trump di una campagna di influenza nei circoli d'élite già in corso, in cui Musk e i suoi alleati politici ospitano riunioni di potenti leader aziendali in tutto il Paese per cercare di convincerli a non sostenere la campagna di rielezione di Joe Biden.

Il proprietrio dell'ex Twitter aveva già fatto parte del gruppo consultivo di imprenditori della prima presidenza Trump ma poi si era dimesso nel 2017 non condividendo la decisione di uscire dall'accordo di Parigi sul clima. Ora si profila un incarico di consigliere non retribuito, come quello - sempre nel primo mandato di Trump - dell'ex presidente di Marvel, Isaac Perlmutter, al dipartimento veterani e del miliardario Carl Ichan, 'special adviser' per la riforma dei regolamenti federali, poi dimessosi per potenziali conflitti di interesse. Anche Musk potrebbe averne conflitti di interesse, e tanti: Space X ha contratti miliardari col Pentagono e con la Nasa, Tesla produce le auto elettriche contro cui si è scagliato Trump.

In passato Musk ha donato sia ai democratici che ai repubblicani, votando per i dem, ma passando al Grand Old party nel 2022, dopo aver definito quello democratico come «il partito dell'odio e delle divisioni». All'inizio dell'ultima campagna elettorale aveva dato il suo endorsment al governatore della Florida Ron De Santis. Resta il dubbio sulla sua conversione politica: è dovuta a motivi ideologici, come lui sostiene scagliandosi contro il "virus della cultura woke", o è semplice fiuto per gli affari? Nel secondo caso, il cambio di rotta seguirebbe le amicizie strette con leader di destra tra cui il presidente argentino Javier Milei, l'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro e il premier indiano Narendra Modi, per ottenere vantaggi per le sue aziende in questi Paesi.