Sparisce dopo l'uscita da scuola: 15enne ritrovata dopo una notte di ricerche

Paura ieri pomeriggio per una ragazza di 15 anni cinese scomparsa in zona San Lorenzo a Roma. A dare l'allarme il papà che, intorno alle 20, si è presentato alla stazione dei carabinieri San Lorenzo denunciando che la ragazzina era uscita da scuola e ha contattato i genitori dicendo che le avevano rubato lo zaino. Poi è caduta la linea e il suo cellulare è risultato spento. Subito è scattato il piano per le ricerche. Molte le pattuglie dei carabinieri impiegati nelle ricerche. La ragazza è stata trovata in buone condizioni in zona Tufello, in periferia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA