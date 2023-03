Controlli dell'Ispettorato del lavoro al ristorante: «Il locale è regolarmente aperto»

MATELICA - «Il ristorante di Matelica ha ottenuto da subito la revoca del provvedimento di sospensione (N. 64 del 15 marzo 2023) emesso dallo stesso Itl di Macerata del Nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro. Quindi il ristorante ha continuato con regolarità ad essere aperto».

È quanto precisa l’avvocato Luigi Ciambrone per conto del ristorante cinese di Matelica controllato nei giorni scorsi dai carabinieri. Il legale specifica che il locale non ha mai chiuso. «E’ bene ricordare che l’attività ispettiva ha riguardato ed ha accertato violazioni inerenti meri aspetti formali della materia anti infortunistica sui luoghi di lavoro per la mancata formazione del personale. Circa la salubrità e le norme igienico sanitarie l’accesso ispettivo, invece, ha potuto constatare ed accertare l’assoluto rispetto delle norme a tutela della vasta clientela da sempre affezionata al titolare e alla sua gestione del ristorante che si annovera, come da espressioni di gradimento, fra i primi ristoranti in Italia per la bontà del sushi con ottimo connubio fra la cucina giapponese e cinese».