Roma, morto Luca: il ragazzo ha reagito a una rapina per difendere la fidanzata

ROMA - È morto Luca Sacchi il ragazzo di 25 anni, un personal trainer romano, ferito alla testa dopo aver provato a sventare una rapina avvenuta ieri sera a Roma e finita con un colpo di pistola in testa.

La sparatoria poco dopo le 23.30 all'angolo tra via Teodoro Mommsen e via Bartoloni, in zona Caffarella.

A quanto ricostruito dai carabinieri, il 25enne era in compagnia della fidanzata, Anastasia, quando due uomini si sono avvicinati alle spalle, hanno colpito la ragazza alla testa con un oggetto e rubato lo zaino e a un tentativo di reazione del giovane gli hanno sparato alla testa. Il ragazzo è stato operato e sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, nei pressi del pub John Cabot dove i due ragazzi stavano raggiungendo un gruppo di amici, i carabinieri hanno trovato un bossolo.

