Morto il finanziere ferito da un colpo di pistola in caserma

E' morto all'ospedale "San Camillo" di Roma il finanziere che poco dopo le 11,30 era rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco all'interno della scuola nautica di Gaeta.Non è ancora chiaro se si è sparato o si è trattato di un incidente. L'uomo - 46 anni - era stato soccorso dai sanitari dell'Ares 118 e trasferito in eliambulanza all'ospedale di Roma in condizioni disperate.Sono in corso accertamenti da parte della Guardia di Finanza, i mezzi di soccorso sono arrivati in tempi strettissimi, l'uomo è stato "stabilizzato" dai sanitari e poi trasferito in elicottero ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.