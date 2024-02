Ragazzo di 12 anni muore a Torino per sospetta polmonite. Il giovane calciatore era stato dimesso dall'ospedale dopo la visita

Un ragazzo di 12 anni, Andrea Vincenzi, è morto nella tarda serata di ieri all'ospedale Regina Margherita di Torino, dov'è arrivato in arresto cardiaco. Nelle ore precedenti, secondo quanto ricostruito dopo il decesso, era stato visitato al pronto soccorso dell'ospedale di Chivasso (Torino) per una sospetta polmonite e successivamente dimesso. Le sue condizioni si sono però rapidamente aggravate. Sul caso verrà probabilmente aperta un'inchiesta. Nel frattempo i medici del Regina Margherita hanno disposto l'esame necroscopico della salma.

L'addio sui social

«Il Gassino San Raffaele, nella figura di tutto il consiglio direttivo, si stringe con forza intorno ai genitori di Andrea Vincenzi, nostro giovanissimo atleta classe 2011 che è prematuramente ed improvvisamente scomparso questa notte. La tragedia ci ha colpiti profondamente lasciando in tutti noi un profondo dolore e sgomento. Da tutto il #GassinoSanRaffaele, alla nostra Valeria ed al papà Roberto, le più sentite condoglianze e la vicinanza in questo momento immensamente doloroso per la grave perdita», si legge in un comunicato della società sui social.