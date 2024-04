Ragazzo morto in Francia, trovato nei bagni del suo liceo a Reims da un suo compagno di classe

Un ragazzo di 15 anni è stato trovato morto in Francia. Lo avrebbe scoperto un suo compagno di classe che preoccupato di non vederlo a cena sarebbe andato alla sua ricerca in bagno. Non ricevendo alcuna risposta ha allertato un responsabile che è riuscito ad aprire la porta del bagno. L'adolescente era già in arresto cardiaco. Il 15enne sarebbe morto poco dopo le 20, secondo una fonte della polizia citata dall'Afp, agenzia di stampa France presse. L'informazione è arrivata da France 3 grand est e confermata dalla procura di Reims alla France presse oggi.

C’est avec émotion que j’apprends le décès d’un élève dans un lycée de Reims.



J’adresse mes sincères condoléances à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de la communauté éducative.



Un tel drame est bouleversant, et j’ai une pensée particulière pour sa famille et ses camarades de… — Franck LEROY (@Franck_LEROY_) April 10, 2024

Cosa sappiamo

In attesa dell'autopsia di giovedì, al momento le cause del decesso sono del tutto sconosciute.

Sul corpo non sono state trovate «tracce sospette» e «la causa della morte è sconosciuta» ha detto, infatti, il procuratore François Schneider. Sulla morte sta indagando la polizia di Reims.

Il direttore dell'istituto Saint Jean-Baptiste de La Salle ha spiegato che lo studente si sarebbe «sentito male nei bagni» e che era «un giovane che si interrogava come tanti della sua età».