Taylor Swift, fan muore durante il concerto: arresto cardiaco per il troppo caldo. Più di mille persone svenute per malori improvvisi

Tragedia nella notte all'Estádio Olímpico Nilton Santos di Rio de Janeiro, in Brasile. Durante il concerto di Taylor Swift, una ragazza di 23 anni è morta a causa di un arresto cardiaco, dovuto probabilmente al forte caldo. Più di mille le persone svenute per le alte temperature, come riportato da «The Sun».

La tragedia

È finito in tragedia il concerto a Rio de Janeiro di Taylor Swift. Come riportato dal quotidiano brasiliano «Fohla De Sao Paolo», durante l'esibizione della cantante statunitense, una ragazza di 23 anni, Ana Clara Benevides, sarebbe morta a causa di un arresto cardiaco.

SOS

Oltre a lei, più di mille persone sarebbero svenute a causa del forte caldo. Nonostante l'intervento dei medici, per lei non c'è stato niente da fare. Trasportata all'ospedale municipale Salgado Filho, Ana Clara Benevides è morta poco dopo.





Il concerto e il messaggio di Taylor Swift

Tra le cause più accreditate c'è il forte caldo. Secondo USA Today, infatti, ieri la temperatura era di circa 40 gradi. Oltre a questo, molti fan hanno denunciato sui social l'impossibilità di portare acqua all'interno del locale. Un fatto, questo, che la stessa Taylor Swift ha cercato di risolvere supplicando la sicurezza dello stadio di fornire bottigliette d'acqua ai fan, come si vede dai video circolati online.

Il messaggio su Instagram

Dopo lo show e dopo aver appreso la morte della ragazza, la cantante ha pubblicato poi su Instagram un messaggio commentando quanto accaduto : «Non posso credere di scrivere queste parole, ma è con il cuore spezzato che dico che abbiamo perso un fan stasera prima del mio spettacolo.

Non so dirvi quanto sia devastata da tutto questo.

Ci sono pochissime informazioni. Non potrò parlare di quanto avvenuto quando sarò di nuovo sul palco perché mi sento sopraffatta dal dolore. Il mio cuore spezzato va alla sua famiglia e ai suoi amici. Questa è l'ultima cosa che avrei pensato sarebbe accaduta quando abbiamo deciso di portare lo show in Brasile».