Ragazzo di 16 anni trovato morto in strada a Grottazzolina, giallo sulle cause

GROTTAZZOLINA - Tragedia a Grottazzolina dove un ragazzo di 16 anni è stato trovato senza vita stamattina L'allarme è stato lanciato da un passante che ha visto il corpo accanto al portone di casa. Inutili i soccorsi da parte della Fratres Misericordia di Montegiorgio.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Fermo per avviare le indagini. Il ragazzo, italiano, viveva con la sua famiglia nell’appartamento della stessa via. In breve sul posto anche il sindaco Alberto Antognozzi che si è messo a disposizione delle autorità per agevolare le operazioni ed esprimere la sua vicinanza alla famiglia. Resta il giallo sul motivo del decesso.