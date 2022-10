La cena va malissimo, turisti lasciano una recensione negativa: e il proprietario li denuncia per diffamazione

RIMINI- Una cena in un ristorante andata male, la recensione negativa del locale, forse un po' furbetta e la decisione del ristoratore di querelare i due clienti, per diffamazione aggravata. È accaduto a Marina Centro, nel riminese, dove il proprietario del locale, sentendosi vittima di una scorrettezza da parte dei clienti, ha deciso di non soprassedere, passando alle vie legali. L’imprenditore, infatti, ha presentato una segnalazione in Procura chiedendo di identificare l’autore del commento denigratorio apparso sul web.

La recensione

Pare che gli autori, siano due turisti tedeschi, padre e figlio, che hanno mangiato nel locale riminese, particolarmente affollato e per questo, la loro ordinazione sarebbe giunta sui loro piatti in grave ritardo, rispetto all'ordine passato al cameriere. Spazientiti, avrebbero chiesto al titolare addirittura di licenziare il cameriere, perchè scortese. La cena è proseguita, con le scuse del proprietario, ma ormai il danno è stato fatto.

Poche ore dopo, arriva l'immancabile recensione negativa, in tedesco, che sottolinea la scarsa qualità del servizio ed accusa il ristoratore di non aver emesso neanche lo scontrino. Ma non è tanto la brutta recensione a pesare, quanto l'accusa del mancato scontrino, che il ristoratore decide di allegare alla denuncia, nella speranza che l'autore del commento possa essere punito, per un messaggio diffamatorio.