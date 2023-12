SAN BENEDETTO - Metti una sera a cena con alcuni tra i più grandi chef del territorio piceno per un appuntamento che si concluderà con una cena che punta a valorizzare il settore enogastronomico del Piceno. L’evento, aperto a tutti gli appassionati e al quale sarà possibile accedere previa prenotazione, si terrà all’istituto alberghiero Buscemi di San Benedetto martedì.



Gli stand



Le porte al pubblico saranno aperte già dalle ore 18 così da poter accedere ai ben 12 stand di produttori locali di formaggi, tartufi, farine, salumi, olio, vegetali, vini, conserve e confetture ma anche distillati e caffè. L’evento oltre a voler essere una festa per il Piceno nel giorno della ricorrenza del beato Corrado d’Offida - frate francescano “cuciniere del III secolo d.C. - vuole essere anche un momento didattico e formativo per gli studenti dell’alberghiero che, sotto la guida degli chef Enrico Mazzaroni e Sabrina Tuzi del ristorante Il Tiglio (unica stella Michelin del Piceno ndr), Daniele Citeroni di Osteria Ophis, Davide Camaioni di Ristorante Posto Nuovo, Simone Muscella chef di Solano e titolare di Crunch Pizza e Gianmarco Di Girolami di Blob Caffè, dovranno preparare 100 pasti per i fortunati commensali della serata. Alcuni interventi formativi durante la serata tra cui uno tenuto dal guru del caffè Mauro Cipolla di Orlandi Passion (fondatore prima Accademia del caffè al mondo e padre fondatore dello Specialty, 3 chicchi Gambero Rosso).



L’iniziativa



«L’iniziativa - spiega il presidente Simone Curzi - è a cura dell’Associazione Provinciale Cuochi Ascoli, con l’intenzione di far nascere una “Festa dei Cuochi Piceni”Il nostro obiettivo è stimolare gli studenti ponendoli di fronte a modelli di successo e poi la promozione delle aziende che lavorano in modo sostenibile. ». Per info e prenotazioni 3939173740.