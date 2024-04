PESARO L’idea era portare ai tavoli allestiti all’ex Fiera di Campanara un migliaio di persone. «Mi aspetto la partecipazione di mille persone» aveva detto Matteo Ricci presentando l’iniziativa. Del resto una Cena Popolare, come si è chiamato l’appuntamento di questa sera alle ore 20, non si può fare tra quattro gatti. Invece sono 1600 le persone che si sono prenotate, rispondendo con un contributo di 20 euro, al piacere di gustare in compagnia un antipasto, un primo e un secondo piatto. Il cerimoniale prevede solo un suo intervento ma la scelta potrebbe essere cambiata in corsa.

Se l’obiettivo fosse contarsi Matteo Ricci può sorridere in anticipo. Il sindaco che corre alle elezioni europee sollecita partecipazione sostenuta anche dalle energie elettorali dei tanti che sono in gioco sul fronte comunale. Ricci non può certo dirsi scaramantico perché aprire la campagna elettorale quando le liste per le Europee non sono ancora ufficiali potrebbe essere malaugurante. Ma evidentemente ha le sue certezze legate alla notorietà nazionale e al lavoro minuzioso fatto nelle quattro regioni della circoscrizione: oltre 70 incontri per presentare la sua ultima fatica letteraria “Pane e politica” molti nelle Marche ma ancora di più in Toscana, Umbria e Lazio. Va detto che lo stesso Ricci sta progettando una iniziativa in bicicletta proprio nei territori delle 4 regioni. Lo accompagneranno anche alcuni candidati alle prossime amministrative, Biancani in testa per quanto alla bicicletta preferisca la moto. Per la sua campagna elettorale ha comunque originali idee in testa. Per le Marche in Europa è lo slogan di Ricci che resta uno dei politici più vincenti della regione. Ha bruciato tutti nel mettersi a disposizione del Pd ed è quindi è ottimista. Del resto i bookmakers, nella sezione sindaci candidabili, lo mettono a pari merito con Nardella. Ragionamenti non inficiati dall’ipotesi che il vero obiettivo di Ricci sia la prossima tornata elettorale regionale: rinunciare a Strasburgo per palazzo Raffaello sarebbe sempre possibile .