SENIGALLIA - Problema risolto per Gianluigi, detto Cassano, il senzatetto che non riusciva ad incassare la vincita del Superenalotto perché sprovvisto della tessera sanitaria, che contiene il codice fiscale indispensabile per attivare la procedura.

«E’ andato all’Agenzia delle Entrate per richiedere il documento – spiega Massimo Severi, titolare della tabaccheria dei Portici Ercolani dove è avvenuta la vincita – e, in attesa di ricevere la tessera, gli hanno rilasciato una copia cartacea con cui ha potuto avviare la procedura di riscossione. Non è tornato a Chiaravalle ma ha preferito andare a Riccione. Tra un paio di mesi circa avrà i suoi soldi». Dei 37.045 euro vinti gli verranno consegnati, tolte le tasse, circa 30mila euro. Ci sono delle ricevitorie autorizzare alla consegna di premi fino a 52mila euro e Gianluigi si è recato presso una di questa, in Romagna. Chissà se ha cambiato regione per sentirsi invisibile, come sperava di rimanere. Non risponde al telefono, infatti, a chi lo cerca ma degli amici, quelli veri, quelli che l’hanno sempre aiutato, si ricorderà.

APPROFONDIMENTI DA FAVOLA A INCUBO Senigallia, clochard centra il 4+1 al Superenalotto da 37mila euro (giocandone 1,50) ma per incassarli serve il codice fiscale che non ha

«Non so ancora cosa ci farò con questi soldi – ha detto a uno di loro – ma, appena li prenderò, di sicuro offrirò una cena agli amici». E’ riconoscente a chi per lui c’è sempre stato, compreso il tabaccaio che spesso l’ha aiutato, dandogli anche dei soldi quando ne aveva bisogno. Probabilmente sarà invitato anche lui alla cena che ha in mente per sdebitarsi.