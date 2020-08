Nasconde i controller della PS4 in forno, ma la moglie non se ne accorge e brucia tutto

Nasconde i controller della PS4 al figlio, ma la moglie non se ne accorge e brucia tutto. Doveva essere un nascondiglio sicuro, si è rivelata la peggiore decisione del mondo. Piccolo incidente domestico per una famiglia britannica che ha avuto un risveglio "sbruciacchiato".

A raccontare sui social l'accaduto è Dave Roberts che per far smettere il figlio di giocare alla PlayStation, ha nascosto i controller della sua PS4 nel forno. Un posto sicuro ma non troppo perchè l'uomo ha dimenticato di avvisare la moglie che il mattino dopo ha acceso, inconsapevole di tutto, il forno.

Roberts ha postato su twitter la foto del disastro scrivendo: «Ho messo i controller PS4 nel forno la scorsa notte per nasconderli in modo che i miei figli andassero andasse a letto. Non l'ho detto a mia moglie, che poi ha acceso il forno stamattina!». L'account Uk della Ps ha ripostato il tweet ed ha risposnto in modo ironico: «Siete pregati di non cuocere i vostri controller PS4, vi abbiamo detto più volte che non si tratta di torte».



Please do not cook your PS4 controllers, as we've said they are NOT cake https://t.co/tBSeg0BoTL — PlayStation UK (@PlayStationUK) August 16, 2020

