Picchia e violenta la badante, poi posta tutto su Facebook: la figlia della vittima vede il post e lo denuncia, condannato

GUALDO TADINO - Un quarantenne dell'est europeo avrebbe picchiato e violentato una donna che lavorava a casa sua come badante. L'uomo è finito agli arresti domiciliari, a Gualdo Tadino, per una condanna definitiva. Dopo i fatti aveva pubblicato su Facebook una foto della vittima legata. Immagine notata dalla figlia di quest'ultima che ha dato l'allarme, con i carabinieri che hanno quindi arrestato l'uomo. A riportare la notizia è oggi La Nazione. Gli investigatori mantengono un riserbo assoluto su quanto accaduto.

LEGGI ANCHE:

La sveglia di De Rita: «La carenza di infrastrutture non sia un alibi per l'economia delle Marche»

Coronavirus, i cluster "cugini" di Morrovalle e Hotel House tolgono i "contagi zero" alle Marche

La donna - riferisce il quotidiano - è stata affidata alle cure mediche e per lei è stato attivato il codice rosso. Lo straniero era agli arresti domiciliari per precedenti di violenza consumati anche nell'ambito familiare, e stava finendo di scontare in Umbria condanne definitive per fatti avvenuti una decina di anni fa quando viveva in Sicilia e una per furto a Gualdo Tadino, più recentemente. Con modalità ancora da chiarire, nei giorni scorsi avrebbe offerto alla presunta vittima un lavoro da badante e mercoledì sarebbe avvenuta la violenza.

Ultimo aggiornamento: 15:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA