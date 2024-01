Malore mentre fa una messa in piega: Monica Corrà muore in negozio, era la parrucchiera dei vip di Venezia

Si è sentita male mentre faceva la piega a una cliente nel salone fondato da papà Umberto alla Merceria di San Salvador a Venezia diversi decenni fa. Monica Corrà, in arte Monika, si è spenta così, mentre svolgeva il lavoro che amava tanto e dove aveva speso tutta la sua vita. Aveva compiuto 61 anni lo scorso settembre e pare non avesse mai accusato malori in precedenza. È accaduto poco dopo mezzogiorno di ieri, nel salone Monika & Umberto, mentre il lavoro procedeva come al solito. I sanitari del 118 hanno tentato il possibile per salvarla, ma non c'è stato nulla da fare.

Il dramma nel salone di parrucchiera

Per il padre di Monica, Umberto Corrà, questa è stata un’altra perdita devastante in una serie di tragedie familiari.

Il salone delle vip

Il salone era frequentato da celebrità come Naomi Campbell, Jean Moreau, Silvana Pampanini, Stefania Sandrelli, Raina Kabaivanska, Nick Nolte e Simon Le Bon nel corso degli anni. Nel 2010, il salone era stato ristrutturato e modernizzato con l’aggiunta di apparecchiature per il trattamento del corpo.

Umberto Corrà ha condiviso il suo dolore, dicendo: “Il salone era suo ormai da vent’anni ed era stato dichiarato anche attività storica. Se n’è andata sul lavoro. Aveva bevuto un cappuccino e subito dopo si era sentita male. Sembrava che non lo avesse digerito. Ha fatto in tempo a dire ‘Non mi sento bene’ e un momento dopo non c’era più. Era una persona meravigliosa e si era sacrificata molto anche per l’azienda.”