Negozi "stranieri" chiusi dalla polizia a Pesaro: tre parrucchierie (una cinese, due marocchine) non in regola, un locale con i frigo spenti

PESARO - Quattro negozi di matrice "straniera" chiusi a Pesaro, tra piazzale Garibaldi e via Nino Bixio, nel giro di poche ore dopo due mesi di indagini portate avanti dalla polizia giudiziaria per l'edilizia e ambiente. Nel mirino un negozio di generi alimentari e tre parrucchiere: una cinese e due marocchine, non in regola con i permessi (in una non risultava neppure lavorare un vero parrucchiere) e con norme igieniche non rispettate. Le indagini sono partite dopo un esposto dei residenti della zona che lamentavano la forte e continua presenza di stranieri nella zona che - secondo le loro accuse - bivaccavano e sporcavano la zona.

Frigoriferi spenti

Dai controlli è emerso che in uno dei negozi di alimenti presenti la conservazione dei cibi non era in regola (frigo spenti, forse per risparmiare, sui quali sono stati poi posti i sigilli con il relativo sequesto della merce: carne e pesce).