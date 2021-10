Mamma di 40 anni muore. Era una parrucchiera in centro, per lei era stata promossa una raccolta di fondi per aiutarla nelle cure

SAN BENEDETTO - Si è spenta la notte scorsa all'età di 40 anni, Anna Cilento, titolare della parrucchieria "My Way" nel cuiore di San Benedetto e mamma. Per lei pochi mesi fa era stata promossa una raccolta di fondi per permetterle di battere un tumore arrivato ad un stadio troppo avanzato. Tanto che nemmeno un’operazione al Gemelli prima ed una terapia sperimentale statunitense poi avevano fatto regredire il terribile cancro alle ovaie. Le avevavo consigliato la terapia Di Bella, ufficialmente non riconosciuta e che negli anni passati ha fatto molto discutere. Iniezioni costose però perché non coperte dal rimborso statale. Da qui l’idea di un “crowdfunding”: cioè una raccolta on line di denaro per permetterle di tentare questa ultima strada che le consenta di continuare a vivere. Ma non è bastata

Ultimo aggiornamento: 10:16

