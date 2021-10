Patrizia, 61 anni, muore per una emorragia cerebrale. La famiglia dà il consenso alla donazione degli organi

ASCOLI - All'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno è stato effettuato un prelievo multiorgano a scopo di trapianto terapeutico. La signora Patrizia di anni 61, è deceduta presso la Rianimazione di Ascoli Piceno diretta da Ida Di Giacinto in seguito ad emorragia cerebrale ed i familiari, nonostante il dramma, non hanno esitato nel dare il consenso. Il coordinatore locale prelievi organi e tessuti ha attivato subito la procedura e la direzione sanitaria ha quindi convocato il collegio medico con la medicina legale per l’accertamento di morte cerebrale. L’intervento ha coinvolto diversi professionisti dell’AV5 ed il prelievo è stato effettuato da équipe chirurgiche dell'ospedale regionale di Ancona e dell’ospedale di Padova; tutti si sono prodigati nel delicato compito di prelevare fegato (inviato a Bergamo), pancreas e rene destro (inviati a Milano), rene sinistro (inviato ad Ancona). Le cornee sono state prelevate dal medico oculista del presidio ospedaliero ascolano.

