JESI Furto con spaccata al salone Parrucchieri Hairsense di viale della Vittoria 34. Ignoti si sono introdotti all’interno della parrucchieria – che da 10 anni insiste nel complesso Mercantini – dopo aver sfondato, forse con una mazza, la vetrina principale. Ladri (o ladro) sbruffoni visto che la vetrina si affaccia sul trafficatissimo viale della Vittoria, in una zona comunque centrale della città. Presumibilmente sono entrati in azione nella notte tra lunedì e martedì, difficile stabilire l’orario non essendoci telecamere né sistemi di allarme. Infatti il salone – che esiste da 13 anni anche se prima si trovava in un altro quartiere della città – non aveva mai subìto furti prima d’ora.



Il blitz

Perché da Hairsense ad andare a ruba finora erano stati solo i consigli di bellezza di Romina Sommonte e Leonardo Cerioni, mai gli incassi. I banditi devono aver atteso la chiusura dell’esercizio commerciale, lunedì verso le 19, poi nottetempo hanno agito. Hanno divelto a colpi di mazza la vetrina, riuscendo a frantumare il doppio vetro e addirittura facendo uscire la vetrata dai suoi montanti. Una volta all’interno, si sono diretti al registratore di cassa dove hanno racimolato pochi spiccioli di fondo cassa. Per i due titolari, l’amara sorpresa martedì alle 7, quando si erano recati al lavoro con un’agenda piena di appuntamenti fin dalla prima mattinata. E si sono invece trovati di fronte quel disastro. «Abbiamo trovato la vetrina abbattuta martedì mattina alle 7 quando siamo andati ad aprire il negozio – ci racconta Romina Sommonte – un gesto che non comprendiamo e che ci danneggia molto, soprattutto per la vetrina che dovrà essere interamente sostituita. In fin dei conti, chi ha fatto questo, ha portato via solo pochi spiccioli di fondo cassa, neanche 100 euro, per un danno che per noi sarà ben più ingente, alcune migliaia di euro». I soci sono stati costretti anche ad annullare tutti gli appuntamenti di martedì (altro danno) e cercare di ripristinare le condizioni di sicurezza del salone, peraltro in un momento delicato in cui anche l’allerta meteo rende difficile ogni lavoro. Eppure neanche il maltempo e la pioggia torrenziale hanno fermato l’azione criminosa di questi banditi. I titolari di Hairsense hanno già sporto denuncia ai carabinieri della Compagnia di Jesi, che hanno avviato le indagini. Questo furto con spaccata segue, non solo cronologicamente ma anche per il modus operandi, quelli che si sono verificati le scorse settimane alla Pizzeria Pizza &co del centro commerciale Il Torrione, Toys di Monsano e Ristorante-Pizzeria Pepito. Che sia la stessa mano?