ANCONA Si è spento il sorriso di Betty, Alberta Felicioni, storica parrucchiera di via Monte Grappa. La donna, 68 anni, era stata ricoverata un mese fa a Torrette a seguito di un’ischemia. La degenza sembrava volgere al meglio, quando purtroppo una settimana fa sono incorse complicazioni che hanno costretto il ricovero in terapia intensiva.

Fino alla morte sopraggiunta la notte tra lunedì e martedì alle 2,45 per arresto cardiaco. Betty era consciutissima nel rione Adriatico e amata da tutti, proprio per quel suo carattere sempre solare. In pensione ormai da qualche anno, il suo Salone Betty in una vita di attività ha ospitato le donne di tutto il quartiere e non solo. «Ci mancherà tantissimo» afferma con voce commossa la nipote Alessandra Egidi, titolare della pasticceria Vecchia Ancona. L’utimo saluto ad Alberta sarà oggi alle 16,30 alla chiesa S. Croce di Pietralacroce.