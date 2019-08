Letto a bordo strada per una notte romantica: multata coppia di turisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti gli innamorati sognano, prima o poi, di dormire all'aria aperta e sotto un magico cielo stellato durante una calda nottata estiva. In, una coppia di turisti italiani ha ben pensato di realizzare questo sogno e nella serata di lunedì, dopo la sosta con il loro mezzo di fronte a un punto notoriamente panoramico con vista sul mare di(in provincia di Nuoro), ha passato la notte in uno spiazzo a bordo strada.Non è sicuramente la prima volta ma l'infrazione, stavolta, è di quelle particolari: la coppia ha infatti allestito nello spiazzale una vera e propria camera matrimoniale con un(un pratico gonfiabile) e delle candide lenzuola.La romantica trovata ha attirato l'attenzione di runners e pedoni che spesso, nelle prime ore della mattinata, percorrono la litoranea dafino alla spiaggia di, e i primi scatti del "letto sul belvedere" hanno iniziato a fare il giro dei social.La sanzione per la bravata è stata però immediata, visto che la coppia è stata multata. Il letto con vista panoramica è stato infatti notato anche da una pattuglia dellasolitamente di passaggio della zona.Si tratta dell'ennesimo episodio di mancanza di rispetto per un'offerta turistica che fra l'altro, proprio anon è certo carente di possibilità all'aria aperta: esiste infatti già un campeggio tra i primi insia per capacità ricettiva che per servizi offerti, e diverse sono le aree di servizio per camper e roulotte.