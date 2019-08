Lettera-esposto in Comune di un turista: «Mi hanno offerto hashish al parco»

di Bianca Vichi

SENIGALLIA - Spacciatori senza scrupoli offrono hashish alla gente seduta sulle panchine. E’ accaduto nei giardini IV Agosto in centro storico, proprio dietro il Comune. Alcuni episodi si sono invece verificati anche ai giardini Morandi.Un turista l’ha voluto far sapere al sindaco tramite una comunicazione recapitata direttamente a Maurizio Mangialardi, lamentando questo fenomeno oltre all’ormai noto tormentone dei parcheggiatori abusivi. Nella lunga segnalazione il turista inizia proprio dai parcheggi riferendo di un episodio avvenuto una sera in piazzale Morandi per poi proseguire con l’offerta di “fumo”, avvenuta nella panchina tra via Mastai e piazza IV Agosto dietro il Municipio.