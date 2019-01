Nudo dall'anziana padrona di casa, si masturba e tenta di sedurla: arrestato

Meningite, morto un bimbo di due anni: era stato rimandato a casa «per influenza»â€‹

Non sarà una serata facile da dimenticare, quella vissuta da unariminese di, che si è vista piombare in casa un giovane, un, completamente. Il giovane avrebbe tentato di sedurla, invitandola a guardare uninsieme a lui, per poi sedersi sul divano dell'anziana e iniziare a masturbarsi.L'episodio è avvenuto venerdì sera a. La donna, proprietaria di alcuni appartamenti, si è vista piombare in casa il giovane a cui ha affittato la casa, un, che aveva pensato di sedurla con la 'tattica dell'uomo nudo'. Il giovane non ci è andato tanto per il sottile, rivolgendo all'anziana un invito piuttosto esplicito.La, alla vista del giovane inquilino completamente nudo, gli ha immediatamente chiuso la porta dell'appartamento in faccia, per poi scendere, sotto choc, al piano terra. Una volta tornata a casa, però, l'anziana ha trovato il giovane inquilino, ancora nudo, seduto sul divano a masturbarsi. Dopo aver chiesto aiuto alla figlia, la donna ha chiamato la polizia. Gli agenti, giunti nell'appartamento del, lo hanno denunciato per atti osceni: di fronte alla notifica, il giovane romeno non ha battuto ciglio né protestato, ma ora potrebbe anche essere sfrattato dall'anziana padrona di casa.