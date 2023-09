Napolitano morto, Papa Francesco da Marsiglia lo ricorda commosso: «Gli sono riconoscente»

La notizia lo raggiunge mentre si trova a Marsiglia e immediatamente Papa Francesco dispone di inviare alla signora Clio, moglie di Giorgio Napolitano un telegramma dai toni affettuosi in cui ricorda «l'umanità» degli incontri personali avuti con il presidente durante i primi anni del suo pontificato. «Conservo grata la memoria di quegli incontri, durante i quali ho apprezzato l'umanità e la lungimiranza nell'assumere con rettitudine scelte importanti, specialmente in momenti delicati per la vita del Paese».

Papa Francesco si dice « commosso e riconoscente». La figura di Napolitano viene descritta come quella di un «uomo di stato che nello svolgimento delle sue alte cariche istituzionali, ha manifestato grandi doti di intelletto e sincera passione per la vita politica italiana, nonchè vivo interesse per le sorti delle nazioni». Bergoglio ricorda anche il «costante intento di promuovere l'unità e la concordia in spirito di solidarietà, animato dalla ricerca del bene comune»