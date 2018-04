Napolitano, il chirurgo che l'ha operato al cuore: «Intervento ok, ottimisti»

Napolitano operato d'urgenza al cuore: «Problemi all'aorta». Ore d'ansia per il presidente emerito

#25Aprile Fu il giorno del riscatto dell'Italia. E' dovere di tutti ricordare chi ha combattuto per la nostra libertà contro gli orrori della dittatura. Un pensiero speciale oggi a Giorgio #Napolitano, protagonista della Repubblica. Forza Presidente! — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) 25 aprile 2018

Il presidente emerito della Repubblica,, è stato sottoposto ad un'conclusasi con successo. Lo ha dichiarato dal cardiochirurgo deldi, Francesco Musumeci: «L'intervento è andato molto bene, il cuore ha ripreso e il paziente è in condizioni stabili. Siamo molto soddisfatti e ottimisti». Nella mattina sono giunti in visita il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, e la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati.«Ora dorme e verrà trasferito in- continua lo specialista in diretta tv -. Ovviamente i suoi 93 anni conteranno sul tempo di recupero, ma la sua grande tempra lo aiuterà».«È arrivato cosciente in sala operatoria - racconta ancora il dottor Musumeci - e gli ho spiegato come si sarebbe svolto l'intervento, prima di addormentarlo.». «Ora aspetteremo domattina per svegliarlo e vedere come va». conclude il chirurgo.Paolo Gentiloni è stato il primo ad arrivare questa mattina al San Camillo. Dopo aver parlato con il figlio di Napolitano, Giulio, e con i medici curanti, il presidente del Consiglio è rimasto a lungo nella struttura ospedaliera.Breve visita per Maria Elisabetta Casellati: la presidente del Senato, incontrando il figlio Giulio, il Professor Francesco Musumeci e la sua equipe, si è informata sulle condizioni di salute del Presidente Napolitano e sul decorso post operatorio. La Casellati ha poi inviato un messaggio di auguri e vicinanza a Napolitano.Il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina, è stato questa mattina in visita dal presidente emerito Giorgio Napolitano, ricoverato all'ospedale San Camillo dopo l'operazione subita questa notte. Successivamente si è recato alle Fosse Ardeatine per la commemorazione del 25 aprile.