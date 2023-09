Napolitano morto, quando sollevò la coppa del mondo nel 2006 insieme a capitan Cannavaro

Giorgio Napolitano, durante il suo primo mandato, nel 2006 fu accanto agli Azzurri di Lippi nel trionfo Mondiale in Germania (storica la foto con capitan Cannavaro mentre solleva la coppa del mondo). Ma nei suoi 9 anni da presidente della Repubblica è stato un “portabandiera” di tutto lo sport italiano, dalle Olimpiadi alla Formula 1 la vittoria dell'Italia. Nel 2008 consegnò per la prima volta la Coppa Italia di calcio allo Stadio Olimpico, consentendo che il trofeo venisse denominato "Coppa del Presidente".

Sempre nel 2008 affidò la bandiera ad Antonio Rossi per i Giochi Olimpici di Pechino. Nel 2009 inaugurò allo Stadio dei Marmi i Campionati Mondiali di Nuoto partecipando alla cerimonia d'apertura. Nel 2010 consegnò il tricolore a Giorgio Di Centa per i Giochi Invernali di Vancouver mentre nel 2012 consegnò la bandiera a Valentina Vezzali per i Giochi Olimpici di Londra ai quali poi presenziò partecipando alla cerimonia di apertura (accompagnato dal figlio Giulio). Nel 2014 consegnò la bandiera per i Giochi Olimpici Invernali di Sochi ad Armin Zoeggeler.