Il figlio distrugge casa in cerca di soldi, Sara viene colpita da infarto e muore: aveva 54 anni

Morta a 54 anni per un malore, provocato molto probabilmente da una scenata del figlio, che in cerca di soldi ha distrutto casa. Il decesso di Sara Covelli ha lasciato senza parole l'intera comunità di Canegrate (Milano). Il figlio, tossicodipendente di 34 anni, era già noto in paese per episodi simili. Sabato scorso era stato coinvolto in un litigio con un concittadino, sfociato in una scazzottata. Due giorni dopo a rimetterci la pelle è stata la madre.

Cosa è successo

Sara Covelli è morta lunedì scorso nell'ospedale di Legnano, dove era stata trasportata e ricoverata in codice rosso in seguito al malore avuto in casa sua. Un infarto, scrive il Giorno, dovuto al comportamento del figlio, che ha cominciato a distruggere tutto quello che aveva a portata di mano, in cerca di soldi. L'uomo è stato sedato e portato all'ospedale di Busto Arsizio. Mentre per la donna non c'è stato nulla da fare. La figlia Aurora le ha dedicato un messaggio sui social: «Hai dovuto sopportare così tanto. Sei stata coraggiosa, forte e generosa. Ti voglio bene mamma», le sue parole.