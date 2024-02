Naufragio in Tunisia: morti 13 migranti sudanesi. Decine di dispersi. «Solo due persone sono state salvate»

Un'altra tragedia del mare. Secondo fonti ufficiali tunisine, 13 migranti sudanesi sono morti in un naufragio al largo delle coste della Tunisia, mentre altri risultano 27 dispersi. Solo due delle persone a bordo sarebbero state tratte in salvo.

Intanto sono state intercettate dalla Guardia costiera tunisina e portate in Tunisia le 105 persone a bordo di una barca in pericolo e di cui non si avevano più notizie da oltre 24 ore. Lo ha reso noto Alarm Phone su X confermando il trasferimento in Tunisia dei 105, mentre dalle autorità tunisine non è arrivata ancora nessuna conferma ufficiale.