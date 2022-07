Barca affonda al largo di Sirolo, paura per marito e moglie: tratti in salvo da una motovedetta

SIROLO – Paura questa mattina al largo di Sirolo per un'imbarcazione che ha cominciato ad imbarcare acqua ed è parzialmente affondata. A bordo c'era una coppia di turisti lombardi, originari delle Marche: sono stati tratti in salvo da un altro diportista di passaggio che li ha visti e ha dato l'allarme, soccorrendoli in attesa dell'arrivo della Capitaneria di porto. Una motovedetta della Guardia Costiera è intervenuta sul luogo del naufragio, ha caricato marito e moglie e li ha trasferiti al porticciolo di Numana, dove hanno ricevuto tutte le cure del caso, assistiti anche dal personale Opsa della Croce Rossa, presente sul posto con l'idroambulanza. I due coniugi non erano feriti, ma erano comprensibilmente provati dalla brutta esperienza vissuta. La Cooperativa Numanese ha recuperato e rimorchiato l'imbarcazione fino al porto di Numana: da una prima analisi, non ci sarebbero tracce di idrocarburi nei pressi del natante affondato.